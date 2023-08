Österreich und Schweden gegen den Wolf

Grüne Kritik am Treffen der beiden Landwirtschaftsminister auf einer Alm in Tirol.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) stieg am Mittwoch mit seinem schwedischen Ressortkollegen Peter Kullgren in Alpbach zu einer Alm auf. Sinn und Zweck des luftigen Medientermins war ein gemeinsames Anliegen: die Senkung des Schutzstatus des Wolfes durch die EU. Der österreichisch-schwedische Tenor: Der Wolf sei nicht mehr vom Aussterben bedroht, seine Ausbreitung spiegle sich in den ständig steigenden Risszahlen von Nutztieren wider. Laut "Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs" wurden heuer (Stand: Ende August) 627 Schafe und 23 Rinder von Wölfen gerissen. Im Vorjahr waren es 782 Schafe und neun Rinder. Sechs Wölfe wurden bislang in Kärnten auf Basis einer Entnahme-Verordnung geschossen, in Tirol waren es (auf Basis von Bescheiden) drei und in Salzburg einer.

Von einer Herabsetzung des Schutzstatus hält man in Brüssel allerdings wenig. Der zuständige EU-Kommissar für Umwelt Virginijus Sinkevicius stellte erst kürzlich fest, dass man keinesfalls plane, den EU-weiten Artenschutz für den Wolf aufzuweichen. Das EU-Recht erlaube ja, Wölfe zu schießen, wenn sie zu nahe an Menschen herankommen. In vielen Ländern funktioniere das: "Ich weiß nicht, welche Hürden Österreich daher sieht, aber es ist wohl immer leichter, Brüssel die Schuld zu geben."

Ein weiterer Punkt, der immer wieder zu Streit führt, ist Herdenschutz. Und da sind sich auch die Regierungsparteien alles andere als einig. "Die Diskussion um den Schutzstatus des Wolfes wird sehr emotional und leider wenig faktenbasiert geführt", hieß es aus dem Klimaschutzministerium in einer Reaktion auf das Treffen Totschnigs mit Kullgren in Alpbach. Und weiter: "Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Herdenschutz stärker forciert werden muss. Eine verstärkte Förderung von Herdenschutzmaßnahmen muss durch die Agrarförderpolitik geschehen." Auch bezüglich der Entnahmen "bestehen aus unserer Sicht europarechtliche Bedenken, weil Vorgaben aus der FFH-Richtlinie und der Aarhus-Konvention nicht beachtet wurden".

WWF-Artenschutzexpertin Magdalena Erich appellierte an die Verantwortlichen, die für "den dringend nötigen Herdenschutz bereit stehenden EU-Förderungen auch abzuholen".