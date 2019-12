Österreich verbraucht 300 Tonnen Glyphosat im Jahr

Wegen eines Formalfehlers - die österreichische Regierung hätte über den Gesetzesentwurf die EU-Kommission in Brüssel vorab informieren müssen - verzögert sich das im Nationalrat beschlossene Glyphosat-Verbot, das am 1. Jänner in Kraft treten sollte. Von dem hoch wirksamen, aber umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel aus den USA werden in Österreich jedes Jahr mehr als 300 Tonnen verwendet.

Seit Jahren ist das Pflanzenschutzmittel des US-Konzerns Monsanto, das unter dem Markennamen Roundup weltweit verkauft wird, umstritten. Anlässlich der peinlichen Gesetzespanne, die am Montag bekannt geworden war, dokumentieren die SN nochmals die Verwendung von Glyphosat in Österreich. Der ...