Österreich verhängt Reisewarnung für den Westbalkan

Schlechtere Corona-Infektionszahlen am Westbalkan führen nun zur Reisewarnung für sechs Staaten. Auch in Österreich hat es erstmals wieder eine dreistellige Zuwachsrate bei den Neuinfektionen gegeben.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) begann die Pressekonferenz mit einer "schlechten Nachricht": "Wir haben deutliche Zuwächse bei den Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden." Er spricht von 107 Neuinfektionen, "wir sind erstmals seit vielen Wochen wieder dreistellig". "Das ist eine besorgniserregende Situation, die wir sehr, sehr ernst nehmen." Vor allem in Oberösterreich gebe es Zuwächse. Sie hätten offenbar ihre Ursache in einem Cluster im Umfeld einer Freikirche in Linz. Solche "regionalen Feuer" müssten sofort eingedämmt werden, damit sie kein "Flächenbrand" würden. Das Land Oberösterreich werde konsequent durchgreifen.

Clusterbildungen durch reiseassoziierte Fälle auf dem Westbalkan sind laut Anschober das zweite Problem. In einem wesentlichen Teil der Westbalkanstaaten seien Zuwächse bei den Infektionszahlen zu verzeichnen, deswegen verhänge Österreich nun Reisewarnungen und werde die Kontrollen verschärfen.

Meilenweit von jeglicher Normalität entfernt

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) konkretisierte: "Was die Reisefreiheit betrifft, sind wir meilenweit von jeglicher Normalität entfernt." Aus diesem Grund würden die geplanten Öffnungsschritte zum Westbalkan - "mit dem wir sehr verbunden sind" - zurückgezogen. Das bedeutet: "Höchste Reisewarnung" für folgende sechs Staaten: Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro. Zudem bleibe bis auf Weiteres der Stopp für Einreisende aus Drittstaaten aufrecht. Maßnahmen zu Kroatien (wird nicht zu den Westbalkanstaaten gezählt) seien derzeit nicht geplant. Schallenberg empfiehlt den Österreicherinnen und Österreichern aber ganz klar, nicht in den Westbalkan zu fahren.

Die Reisewarnung - Sicherheitsstufe 6 - empfiehlt Österreichern "dringend", das betroffene Land zu verlassen. Mit der Westbalkan-Reisewarnung stellt sich Österreich auch gegen einen erst Dienstag getroffenen gemeinsamen EU-Beschluss. Dieser sah die Aufhebung der coronabedingt verhängten Einreiseverbote für 14 Drittstaaten vor, darunter auch Serbien und Montenegro. Der Beschluss ist allerdings nur eine Empfehlung, wie auch Schallenberg betonte. Mit Verweis auf das Vorgehen anderer europäischer Länder unterstrich er: "Wir sind im Mainstream Europas unterwegs."

Auf Heimaturlaube verzichten

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) appelliert an die Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund aus diesen Ländern und auch aus der Türkei, diese Reisewarnung ernst zu nehmen und auf die Heimaturlaube zu verzichten. "Überlegen Sie, ob Sie nicht Ihren Urlaub in Österreich verbringen wollen. Helfen wir zusammen, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommt."

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erinnerte daran, dass es kein "Kavaliersdelikt" sei, wenn man ohne gültigen Coronatest einreise oder die Quarantänemaßnahmen nicht einhalte. Es werde Strafen geben. "Das sind keine Schikanemaßnahmen", aber es gehe darum, einen "epidemiologischen Tsunami" zu vermeiden.

Quelle: SN