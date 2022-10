Österreich verlängert Grenzkontrollen zur Slowakei

Die vergangene Woche vorübergehend verhängten Grenzkontrollen zur Slowakei werden verlängert. Das kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gegenüber der APA an. Die Kontrollen hätten ursprünglich am Samstag enden sollen und werden nun um weitere 20 Tage verlängert. Mit diesem Schritt folgt Österreich dem Nachbarland Tschechien, das am Mittwoch angekündigt hatte, seine Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei bis 28. Oktober zu verlängern.

SN/APA/ERNST WEISS Die Grenzkontroller zur Slowakei werden verlängert