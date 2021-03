Österreich verschärft Testpflicht für Pendler

Mit einer am Montag verlautbarten Novelle der Einreise-Verordnung verschärft Österreich die Testpflichten für Pendler, um mehr Schutz vor neuen Corona-Virusvarianten zu schaffen. Die schärferen Bestimmungen treten am Donnerstag 0.00 Uhr in Kraft, teilte das Gesundheitsministerium Montagabend mit. Pendler aus zahlreichen Staaten müssen nun bei der Einreise einen negativen PCR-Test oder Antigen-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Selbsttests sind nicht erlaubt.

SN/APA/BARBARA GINDL PCR-Test bei Einreise