Weiße Weihnachten werden seltener: Wo dennoch Schnee zu finden sein wird

Eine meteorologische Singularität verwehrt uns Schnee zu den Feiertagen.

Auch dieses Jahr müssen wir auf weiße Weihnachten verzichten. Schneebedeckte Landschaften zu Heiligabend bleiben für uns heuer wieder ein Wunschtraum. Das ist mittlerweile jedoch keine Seltenheit mehr. Während es in den 1990er-Jahren noch einigermaßen regelmäßig weiße Weihnachtsfeiertage gab, fallen sie seit den sehr milden 2000er-Jahren fast durchgehend grün aus.

Wann es das letzte Mal Schnee zu Weihnachten gab

Eine Auswertung der ZAMG zeigt, St. Pölten erlebte seit 2008 durchgehend grüne Weihnachten. In Wien brachte zuletzt das Jahr 2012 eine dünne weihnachtliche Schneedecke. In Bregenz, Linz, Graz und Klagenfurt gab es seit 2011 keinen Schnee zu Weihnachten. Salzburg erlebte zuletzt am zweiten Weihnachtsfeiertag 2014 Schnee zu Weihnachten, Innsbruck sogar noch 2020 - allerdings auch erst am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Das Weihnachtstauwetter verwehrt uns weiße Weihnachten

Das sogenannte Weihnachtstauwetter, das die Chance auf weiße Weihnachten oftmals verwehrt, ist eine meteorologische Singularität. Dieses Phänomen ist eine Witterung, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent zwischen dem 24. und 29. Dezember eintritt. Dabei strömt feuchtmilde Luft mit westlichen und südwestlichen Winden nach Mitteleuropa. Tiefdruckgebiete bringen zugleich kräftige Regenfälle. Das führt dann dazu, dass die vorher gebildete Schneedecke schmilzt.

In Kärnten und Osttirol bleibt es mancherorts weiß

Während der warme Westwind vor allem im Norden Österreichs die Schneedecken schmelzen lassen wird, werden die Täler in Kärnten und Osttirol allerdings durch die Alpen abgeschirmt. Das bedeutet: Wo jetzt Schnee liegt, sollte er auch an den Feiertagen liegen bleiben. So werden Villach, das Gail- und Drautal sowie Osttirol, in den Nockbergen und den Karawanken schneebedeckt bleiben. Der schneesicherste, bewohnte Ort während der Weihnachtstage ist Obergurgl in Tirol, da war es bislang immer weiß. Mit 1930 Meter Meereshöhe gilt Obergurgl auch als höchstes Kirchdorf Österreichs.

Globaler Klimawandel sorgt für mildere Winter

Neben dem Weihnachtstauwetter gibt es dem ZAMG- Meteorologen Christian Ortner zufolge generell auch mildere Winter. "Die Anzahl der Schneetage geht zurück, die Durchschnittstemperatur steigt." So sind die Weihnachtsfeiertage in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten um durchschnittlich ein bis zweieinhalb Grad wärmer geworden. Dieser Trend ist auf den globalen Klimawandel zurückzuführen.