Österreich will Hassposter selbst verfolgen

Staatsanwaltschaft prüft, ob sie gegen ausländische Täter, die die verstorbene Ärztin verbal angriffen, vorgehen kann.

Die Staatsanwaltschaft in Wels prüft, ob sie im Fall der Medizinerin Lisa-Maria Kellermayr, die in ihrer Praxis in der Gemeinde Seewalchen (OÖ) Suizid begangen hat, wieder selbst tätig werden kann. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor die Ermittlungen gegen zwei Männer, die die Ärztin wegen ihres Eintretens für die Coronaimpfung mutmaßlich mit dem Tod bedroht und beschimpft hatten, an die Staatsanwaltschaften München und Berlin abgetreten. Dies war notwendig, weil der Täter bzw. der Tatort sich nicht in Österreich befand und die Staatsanwaltschaft ...