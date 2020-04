Österreich-Zahlen stabil - Mehr Tests in Altersheimen

Am Karsamstag sind die Corona-Zahlen in Österreich sowohl bei Hospitalisierten als auch bei Neuinfizierten wie schon in den Tagen zuvor stabil geblieben. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte einen Test-Schwerpunkt in Alters- und Pflegeheimen nach Ostern an. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus stieg indes weltweit auf mehr als 100.000, davon 70.000 alleine in Europa.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Anschober: "Wir haben immer mehr Kapazitäten"