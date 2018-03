Österreicher gehören zu den glücklichsten Europäern

68 Prozent der Menschen in Österreich bezeichnen sich als größtenteils oder vollkommen glücklich. Damit gehören die Österreicher nach den Luxemburgern und Niederländern zu den glücklichsten Europäern. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Bank ING-Diba anlässlich des Weltglücktags am 20. März. Andernorts gaben durchschnittlich 57 Prozent der befragten Personen an, glücklich zu sein.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen Vor allem die Vorarlberger sind glücklich