Österreicher kauften 2019 wieder mehr Waffen

Die Zahl der Handfeuerwaffen in Privatbesitz hat in Österreich 2019 zugelegt, Zuwächse gab es bei Neu- und vor allem Gebrauchtwaffen. Nach einem für Branchenkenner unerwarteten Markteinbruch 2018 fiel das prognostizierte Plus noch dazu überraschend hoch aus: "Mit einem Wachstum von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr wurde selbst das Rekordjahr 2015 in den Schatten gestellt", hieß es am Dienstag.

SN/APA/ROBERT JAEGER Insgesamt gab es 103.000 Neuanmeldungen