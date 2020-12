Österreicher mit Umwelt-Qualität zufrieden

Der Zustand der Umwelt in Österreich wird von der Bevölkerung überwiegend positiv eingeschätzt. Trotz bestehender Herausforderungen beim Klima- und Umweltschutz sind die Österreicher mit der Qualität der Umwelt hierzulande sehr zufrieden. "87 Prozent sehen diese als gut an", teilte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag mit. Knapp 53 Prozent schätzten ihre Lebensqualität als sehr gut und 45 Prozent als gut ein.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Wasserqualität hierzulande ist enorm hoch