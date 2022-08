Österreicher mit wenig Bewusstsein für Umgang mit Wasser

Durch die stark steigenden Preise setzen sich viele Menschen in Österreich mit dem Energieverbrauch und -einsparungen auseinander. So gar nicht im Fokus haben sie im Gegensatz dazu aber ihren Wasserverbrauch - ebenfalls ein wichtiges Thema mit Blick auf sich mehrende Hitzeperioden und Trockenheit. Das Bewusstsein dazu ist deutlich ausbaufähig und das Einsparpotenzial mit teils bis zu 40 Prozent enorm, so das Ergebnis einer Marketagent-Umfrage im Auftrag des Möbelriesen Ikea.

SN/APA/dpa/Philipp von Ditfurth Das Sparpotenzial in Privathaushalten beträgt bis zu 40 Prozent.