Österreicher sehen Corona-Virus immer gelassener

Trotz hoher Infektionszahlen ist die Sorge der Menschen in Österreich vor einer Infektion mit dem Coronavirus in der Omikron-Welle gesunken. Und gleichzeitig sinkt auch die Bereitschaft, zur Bekämpfung der Pandemie Einschränkungen hinzunehmen. Das zeigt die aktuelle Runde des vom Gallup-Institut durchgeführten "Corona-Stimmungsbarometers". Darin gab fast die Hälfte der Befragten an, die vom Coronavirus ausgehende Gefahr für übertrieben zu halten.

SN/APA/THEMENBILD/GERT EGGENBERGER "Gallup"-Umfrage zeigt sinkende Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen