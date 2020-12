Österreicher sind weiterhin fleißige Mülltrenner

Die Österreicher sind fleißige Mülltrenner. Rund 1.080.100 Tonnen Verpackungen und Altpapier wurden in diesem Jahr in den heimischen Haushalten getrennt gesammelt. Trotz Pandemie liegt das Ergebnis mit minus ein Prozent nur knapp unter dem Rekordergebnis vom Vorjahr. Bei Glas ist mit 257.400 Tonnen ein Plus von 3,8 Prozent zu verzeichnen, resümierte Abfall Recycling Austria (ARA) in einer Aussendung am Stefanitag.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Die ARA ist zufrieden mit dem Jahresergebnis