Die Solidarität bleibt in Coronazeiten hoch, doch es gibt wohl gewisse Verschiebungen.

Die Österreicher stellen in Krisenzeiten wieder einmal unter Beweis, dass ihnen der Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig ist. Das zeigt sich bei der Coronapandemie nicht nur an Einkaufsdiensten für ältere Menschen oder anderen Freiwilligendiensten, das lässt sich auch im Spendenwesen ...