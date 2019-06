Österreicher vertrauen vor allem dem Hausarzt

Die IT-Industrie propagiert die Digitalisierung in Gesundheitswesen und Medizin natürlich auch mit Hinblick auf Milliardenumsätze. Am Vertrauen der Menschen in die Technik gibt aber offenbar noch viel zu arbeiten. Am meisten vertrauen die Österreicher beispielsweise ihrem Hausarzt, zeigt eine beim Austrian Health Forum in Leogang (bis 15. Juni) präsentierte repräsentative Umfrage.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER 90 Prozent vertrauen Hausarzt "voll und ganz" oder "überwiegend"