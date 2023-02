Österreichisch-russische Regenbogenfamilie: Vom Traualtar in das politische Exil

Für eine österreichisch-russische Regenbogenfamilie stand nach Kriegsbeginn sofort fest, dass sie nicht mehr nach Moskau zurückkann.

Die schweren Eisentore des Moskauer Gorki-Parks standen nach dem Lockdown noch nicht lange offen, als sich Olga und Angelika dort im Sommer 2020 zum ersten Mal verabredeten. Es ist ein Blind Date, das Erkennungszeichen eine Französische Bulldogge. Olga kommt mit dem Taxi, das in dieser warmen Augustnacht am Kreml vorbeirauscht. Sofort entdeckt die Russin die Österreicherin mit Hund. Bereits am nächsten Tag treffen sie sich wieder, dann wieder und wieder. Bald leben Olga und Angelika gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter ...