Österreichische Biologin Amon als "Great Immigrant" geehrt

Die aus Österreich stammende Molekularbiologin Angelika Amon (52) vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) wird von der Carnegie Corporation of New York als "Great Immigrant" geehrt. Der philanthropische Fonds zeichnet jeden 4. Juli (US-Nationalfeiertag) eingebürgerte Personen aus, die einen bemerkenswerten Beitrag zum Fortschritt der amerikanischen Gesellschaft geleistet haben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Amon hat seit 2011 einen Lehrstuhl für Krebsforschung am MIT inne