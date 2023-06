Österreichische Bodenschutzstrategie noch ohne Konsens

Die erste "Österreichische Bodenschutzstrategie" soll am Dienstag im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) beschlossen werden. Ziel ist es, bis 2030 den Bodenverbrauch um 80 Prozent auf 2,5 Hektar täglich zu reduzieren. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte den Bundesländern am Montag dazu noch "klare Zielvorgaben" an, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) setzt hingegen auf "eine Diskussion des bisherigen Vorschlags".

Totschnig will bei seiner Strategie bleiben