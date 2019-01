Österreichische Bundesgärten feiern hundertjähriges Jubiläum

Die Österreichischen Bundesgärten zelebrieren ihr hundertjähriges Jubiläum heuer in Form verschiedener Veranstaltungen, Umbaumaßnahmen und neuem Branding. Das "historische grüne Erbe Österreichs" gehe in eine neue Zeit, kündigte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Wiener Palmenhaus an. So sind etwa neue Laufstrecken durch Schönbrunn geplant.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Der Schlosspark Schönbrunn ist einer der historischen Gärten