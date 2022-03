Österreichischer Bank drohen in Kroatien bis zu 15 Millionen Euro Schaden durch Haftungen

Nach einem Betrug entließ die Bank für Kärnten und Steiermark einen Mitarbeiter in Kroatien. Jetzt wird versucht, den Schaden zu begrenzen. In Vorarlberg stellte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einen ehemaligen Bankvorstand eines anderen Geldinstituts wegen Untreue durch zu lockere Kreditvergabe vor Gericht, doch von der Anklage blieb am Ende nichts übrig.

SN/apa Die BKS Bank hat einen großen Betrugsfall in ihrer Tochtergesellschaft in Kroatien durch interne Kontrollsysteme entdeckt, nun geht es um Schadensbegrenzung (Symbolbild).