Österreichischer Christbaum strahlt in Brüssel

Alle Jahre wieder kommt der österreichische Christbaum nach Brüssel. Am Mittwochabend übergab ÖVP-EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber Bernhuber die Tanne in Anwesenheit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und zahlreichen weiteren hochrangigen Gästen an den Ersten Vizepräsidenten Othmar Karas (ÖVP), der den Baum stellvertretend für das Parlament entgegengenommen hat. Der festliche Höhepunkt war die Segnung der Tanne durch Abt Georg Wilfinger vom Stift Melk.

"Ein Christbaum aus Österreich in Brüssel ist nicht nur ein Symbol für Weihnachten, sondern steht auch für die unverzichtbare Arbeit unserer land- und forstwirtschaftlichen Familienbetriebe. Durch ihre wertvolle Arbeit sichern sie unsere Lebensmittelversorgung und erhalten und pflegen den ländlichen Raum und unsere Wälder", sagte der niederösterreichische Europaabgeordnete Bernhuber, der den Christbaum organisiert hat. "In diesen bewegten Zeiten lädt der Baum ein, einen stillen Wunsch nach Frieden zu sprechen. Wir haben nur eine gemeinsame Welt und es ist unsere Verantwortung, sie für die nächste Generation bestmöglich zu gestalten", so Othmar Karas. Der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ergänzte: "Der Christbaum aus Niederösterreich ist ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens für ganz Europa." Beim weihnachtlichen Empfang konnten die österreichischen und internationalen Gäste österreichische Spezialitäten genießen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Niederösterreichische Bauernbund-Blaskapelle. Unter den zahlreichen Ehrengästen waren neben von der Leyen auch der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn, Oliver Röpke, Präsident des Wirtschafts- und Sozialausschusses, und Helga Berger, österreichisches Mitglied im Europäischen Rechnungshof. Aus Niederösterreich angereist waren neben Pernkopf auch Paul Nemecek, Direktor des Niederösterreichischen Bauernbundes, und Felix Montecuccoli, Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreichs. Die vier Meter hohe Tanne stammt aus der Christbaumkultur von Felix Montecuccoli in Hafnerbach im Bezirk St. Pölten-Land. Auch dieses Jahr ist der Christbaum umweltfreundlich per ÖBB-Nachtzug nach Brüssel angereist. Die Tradition, im Europaparlament eine österreichischen Tanne aufzustellen, hat die ehemalige ÖVP-Europaabgeordnete Agnes Schierhuber aus dem Waldviertel begründet. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass der bis 1997 verwendete Plastikweihnachtsbaum abgesägt wurde.