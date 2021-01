Österreichischer Lotto-Millionär träumt von Haupttreffer bei EuroMillionen

Am 27. Dezember hat ein Pensionist aus dem Großraum Linz den Sechsfachjackpot im Alleingang geknackt und mit rund 9,2 Millionen Euro den bisher höchsten Gewinn in Oberösterreich erzielt. Er glaubt, dass es kein einmaliges Erlebnis für ihn war. Der nächste Haupttreffer sollte demnach bei den EuroMillionen erfolgen und 47 Millionen Euro bringen. Das habe ihm zumindest seine innere Stimme gesagt, wie er laut einer Aussendung der Österreichischen Lotterien am Freitag erzählte.

SN/lotterien/peter svec Ist die Glücksfee dem Pensionisten aus Oberösterreich noch einmal gewogen?