Österreichs Bahnhöfe werden rauchfrei

Österreichs Bahnhöfe und -steige werden ab 1. April 2020 komplett rauchfrei sein. Wie die "Krone" am Sonntag berichtete, werden die ÖBB die noch existierenden 120 "Raucherinseln" im Freien auf den rund 1.000 Bahnhöfen schrittweise auflösen. Diese gibt es noch in Kärnten, der Steiermark sowie in Nieder- und Oberösterreich.

SN/APA/BARBARA GINDL Ab 1. April werden alle Bahnhöfe in Österreich rauchfrei sein