Österreichs EU-Mandatarinnen für mehr Schutz für Frauen

Österreichische EU-Mandatarinnen - ÖVP-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler, SPÖ-Mandatarin Evelyn Regner und die Delegationsleiterin der Grünen, Monika Vana - haben am Montag verstärkte europaweite Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen eingemahnt. Allen voran fordern sie die Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention in allen EU-Staaten und eine Strategie seitens der neuen EU-Kommission.

SN/APA/ROBERT JAEGER Evelyn Regner (SPÖ) will verstärkte Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen