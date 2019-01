Österreichs geheimer Kältepol

Eine Kältewelle rollt heran: Minus 18,4 Grad wurden am Montag in St. Jakob in Defereggen gemessen. Warum das für Funtensee und Grünloch geradezu milde Temperaturen sind.

Erstmals im noch jungen Jahr 2019 beginnen die Temperaturen deutlich in den Minusbereich zu sinken. "Hochwinter" nennen das die Meteorologen. Dieser tritt vorwiegend in den Monaten Jänner und Februar auf. An insgesamt 64 Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden am Montag, kurz vor 10.00 Uhr, weniger als minus zehn Grad Celsius registriert. Am kältesten war es in St. Jakob in Defereggen (Osttirol, 1383 Meter) mit minus 18,4 Grad. Der kälteste Ort unterhalb von 1000 Metern Seehöhe war Freistadt im Mühlviertel (539 Meter) mit minus 14,3 Grad. Selbst in Klausen-Leopoldsdorf am Rande von Wien (389 Meter) fielen die Werte auf 12,5 Grad unter null.