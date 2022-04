Österreichs "Generation Z" bei Zukunftsthemen pessimistisch

Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: Österreichs 16- bis 25-Jährige werden in stürmischen Zeiten erwachsen. Entsprechend düster fällt der Blick der Generation Z in die Zukunft aus. Bei Themen wie Klimawandel, Bildung, Energiewende und Migration herrscht Pessimismus. Die Politikverdrossenheit ist groß, eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte findet statt, zeigt eine am Dienstag präsentierte Umfrage von ORF, Ö3 und dem SORA-Umfrage-Institut.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Klimastreik in Wien 2020