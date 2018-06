Viel Arbeit für wenig Geld: Der Job des Gerichtsdolmetschers scheint auf den ersten Blick wenig attraktiv. Warum ein Modernisierungsschub dringend notwendig ist.

Andrea Bernardini hat einen schwierigen Job übernommen: Die gebürtige Salzburgerin steht dem Österreichischen Verband der Gerichtsdolmetscher als Präsidentin vor. Ehrenamtlich. Und das in einer Zeit, in der die Zahl der verfügbaren Übersetzer bei Prozessen abnimmt und deshalb viel Arbeit an wenigen Menschen hängen bleibt.