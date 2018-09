400 Einwohner, acht Mitarbeiter, 843.500 Euro Budget: Mit diesen Voraussetzungen arbeitet Österreichs jüngster Bürgermeister Fabio Halb. Warum er sich in seinem Alter für Politik begeistert.

Wo das Burgenland an die Steiermark, Slowenien und Ungarn grenzt, lässt Fabio Halb sich in seinen Sessel fallen. Das Büro im Gemeindeamt von Mühlgraben ist nüchtern und ruhig. Die Angestellten sind an diesem Nachmittag schon zu Hause. Rote Kulis liegen auf dem Schreibtisch, Halbs Name ist aufgedruckt. "Werbegeschenke", erklärt er. Ausgegeben hat er sie im Wahlkampf vor einem Jahr, aus dem der heute 21-jährige Politikneuling und Spitzenkandidat für die SPÖ als Sieger der Bürgermeisterwahl hervorgegangen ist. Trotz eines Gegenkandidaten bekam er beinahe 80 Prozent der Stimmen. Das Besondere: Es gibt in Österreich keinen jüngeren in diesem Job.