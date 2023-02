Österreichs Justiz prüft den Einsatz von Drogenscannern in Gefängnissen

Plus

Einzelne deutsche Bundesländer verhindern in Gefängnissen viele Schmuggelversuche von Drogen. Wegen der Erfolge ist nun auch Wien an modernen Scannern interessiert. Kontrolliert wurde bisher natürlich auch in Österreich, pro Jahr werden Hunderte illegale Medikamente und Suchtgiftpräparate sowie auch viele unbekannte Substanzen entdeckt.

BILD: SN/JUSTIZMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg will den Einsatz von modernen Scannern gegen Drogenschmuggel in Gefängnissen ausbauen. BILD: SN/JUSTIZMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG Typisches Beispiel: Auch auf Kinderzeichnungen können Drogen aufgebracht sein. BILD: SN/JUSTIZMINISTERIUM RHEINLAND-PFALZ Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz war ab 2018 Pionier bei Drogenscannern: Justizstaatssekretär Matthias Frey mit dem Vollzugsbeamten Kilian Letzas.