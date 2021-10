Österreichs modernstes Rettungsboot kommt

Für den Einsatz auf dem Bodensee erhält die Wasserrettung Vorarlberg ein neues, sturmtaugliches Schiff. Es ist fast ein schwimmendes Spital.

Die Planungen und Vorarbeiten dauerten fünf Jahre, nun ist es bald so weit: Das bisher modernste Rettungsboot in Österreich wird von der Vorarlberger Wasserrettung auf dem Bodensee in Bregenz ab 24. Oktober in Dienst gestellt. Die Schiffstaufe erfolgt passenderweise knapp vor dem Nationalfeiertag. Die V9 ersetzt ein 17 Jahre altes Boot, dessen Motoren wegen der stets hohen Belastung am Ende ihrer Lebensdauer sind. Derzeit befindet sich die V9 noch auf dem Transport von der Werft in Finnland Richtung Mitteleuropa. Allein ...