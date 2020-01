Österreichs Neujahrsbaby kommt aus Salzburg

Mehrere Schüsse in die Luft gab ein 23-jähriger Türke in Salzburg-Lehen am 1. Jänner nach Mitternacht aus einem fahrenden Auto als Beifahrer ab. Das meldet die Polizei. Nach einer kurzen Fahndung konnte die …

Chronik

Die Silvesternacht ist in Stadt und Land Salzburg verhältnismäßig ruhig gelaufen. So die erste Bilanz der Einsatzkräfte am Neujahrstag. In der Stadt Salzburg war es rein lärmtechnisch erheblich ruhiger als in …