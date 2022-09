Österreichs Polizei rüstet sich gegen kriminelle Clans

In Salzburg beraten derzeit Kriminalisten mehrerer Länder, was sie gegen die drohende Unterwanderung unserer Gesellschaft besser machen können. Als ein Beispiel dafür, wie auch österreichische Durchschnittsbürger zu Opfern werden können, nennt das Bundeskriminalamt die massenhaften Anrufe von falschen Polizisten, die nur dazu dienen, an Geld und Wertgegenstände der eingeschüchterten Angerufenen zu kommen.

Zustände wie in deutschen Großstädten von Berlin bis Köln herrschen in Österreich zum Glück nicht, doch die heimische Polizei rüstet sich dafür, besser gegen kriminelle Aktivitäten einzelner Clans oder bestimmter Volksgruppen auftreten zu können. Erstes sichtbares Zeichen ist eine viertägige Konferenz, zu der das Bundeskriminalamt (BK) auch zahlreiche Vertreter aus Deutschland, der Schweiz und Schweden sowie von der EU-Polizeiagentur Europol eingeladen hat. Über Strategien, wie die Exekutive den Entwicklungen besser Einhalt gebieten kann, wird bis Freitag in der Zauchensee-Arena beraten. ...