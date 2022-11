Österreichs Treibhausgas-Budget reicht noch bis Mitte 2025

Die UN-Klimakonferenz COP27 hat am Sonntag ihr enttäuschendes Ende gefunden, eines der wenigen Ergebnisse nach zwei Wochen Verhandlungen war ein Festhalten am 1,5-Grad-Ziel. Wie viele Treibhausgase (THG) Österreich noch emittieren darf, ohne so die Obergrenze aufgrund des verbleibenden globalen THG-Budgets zu überschreiten, hat das Climate Change Centre Austria (CCCA) berechnet: 280 Millionen Tonnen bleiben. Bei unveränderten Emissionen reicht das gerade noch bis Mitte 2025.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER 1,5-Gad-Ziel im Pariser Klimaabkommen festgelegt