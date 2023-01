Österreichs zweite Weihnacht

Weihnachten ist vorbei. Stimmt nicht ganz. Etwa 500.000 Menschen warten noch auf ihre Geschenke.

Für die meisten Österreicherinnen und Österreicher ist Weihnachten vorbei. Die meisten Christbäume werden rund um den Dreikönigstag abgeräumt, die Kekse sind gegessen, die Verwandten besucht, die Geschenke ausgepackt.

Allerdings gibt es in diesem Land noch etwa eine halbe Million Menschen, denen die Bescherung erst bevorsteht. Es sind die orthodoxen Gläubigen, die dem julianischen Kalender entsprechend am Freitag, 6. Jänner, den Heiligen Abend und am Samstag, 7. Jänner, den Christtag feiern.

In der Bundeshauptstadt Wien und vielen ...