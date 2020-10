Österreichweit fast 40.000 Personen in Quarantäne

Die Coronainfektionen in Österreich sind auf einem Rekordstand. Wird die "häusliche Isolation" zur Normalität?

9207 Menschen waren am Dienstag in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Es ist die vorläufig höchste Zahl an Erkrankungen seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Spitzenwert lag bei 9123 positiven Fällen und stammt vom 3. April. In Krankenhäusern werden aktuell knapp 500 Menschen behandelt, 101 auf Intensivstationen. Zum Vergleich: Am 3. April waren 1071 Covid-Patienten im Spital, 245 davon auf Intensivstationen. Mehr als 50.000 wurden bislang positiv getestet, bei insgesamt 1,716 Millionen durchgeführten Tests. 39.800 Menschen gelten als genesen, 840 ...