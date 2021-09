Österreichweit spezielle Sportkurse für mehr Bewegung

Nur rund ein Viertel der Bevölkerung bewegt sich ausreichend. Diesem Gesundheitsrisiko soll mit einfach zugängigen, wohnortnahen Turneinheiten entgegengewirkt werden. Unter dem Namen Jackpot.fit gibt es nun in acht Bundesländern insgesamt knapp 350 Kurse für Beginner und Wiedereinsteiger, Niederösterreich ist ab März an Bord, hieß es am Donnerstag bei einem Medientermin in Wien. "Es wäre schön, wenn Österreich bewegungsreicher wird", sagte Sportminister Werner Kogler (Grüne).

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P "Es wäre schön, wenn Österreich bewegungsreicher wird"