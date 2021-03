ÖVP-Mandatar legt Mandat zurück

Wegen Vergewaltigung angeklagter Politiker organisierte ein Treffen der Zeugen in der Kanzlei seines Verteidigers.

Während sich die anderen Abgeordneten am Donnerstag in Linz bei einer Landtagssitzung versammelten, saß ein 54-jähriger Mandatar der oberösterreichischen Volkspartei in Wels vor dem Strafrichter: Der Politiker, der auch Bürgermeister einer Gemeinde im Bezirk Eferding ist, wird der dreifachen Vergewaltigung, sexuellen Belästigung und Verleumdung beschuldigt. Die Übergriffe auf eine hochrangige Gemeindebedienstete sollen bereits 2015 und 2016 erfolgt sein. Der ÖVP-Mandatar bestreitet alle Anschuldigungen vehement.

Vor Gericht gab eine Zeugin zu, dass im Vorfeld der Verhandlung ein Treffen von ...