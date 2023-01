Offenbar keine K.O.-Tropfen bei Tiroler Discoabend im Spiel

Bei einem Discoabend Mitte Dezember in einem Veranstaltungssaal in St. Leonhard im Tiroler Pitztal dürften nun doch keine K.O.-Tropfen im Spiel gewesen sein. Dies ergab eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Blut- und Urinproben der fünf Personen, die an besagtem Abend ins Spital eingeliefert worden waren. Vermutungen darüber, wie es zu den Bewusstlosigkeiten kam, wollte die Polizei indes auf APA-Nachfrage am Freitag nicht anstellen.

