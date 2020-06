Bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Altmünster (Bezirk Gmunden) dürfte in der Nacht auf Sonntag offenbar eine Person getötet worden sein. Ein Mann soll noch am Einsatzort gestorben sein, berichteten oö. Medien. Die Pressestelle der Polizei durfte laut eigenen Angaben zu dem Zwischenfall nichts sagen und verwies an die Staatsanwaltschaft Wels. Dort war vorerst niemand erreichbar.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Offenbar kam es zu einem Schusswechsel mit der Exekutive