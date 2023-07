Ohne Auto geht es für viele Senioren nicht

Die EU-Kommission denkt wieder einmal darüber nach, ältere Lenkerinnen und Lenker regelmäßig auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen zu lassen. Ab dem 70. Lebensjahr soll es soweit sein. Dadurch soll es auf den Straßen sicherer werden. Dabei wird gerne übersehen, dass ein Auto gerade für ältere Personen wichtig ist, um ihr tägliches Leben meistern zu können. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas im Auftrag des oberösterreichischen Seniorenbundes gab ein Großteil der Pensionistinnen und Pensionisten an, dass gerade beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen ein Auto für sie besonders wichtig sei. Nur so sei oft ein selbstbestimmtes Leben möglich, wodurch auch die Familie oder Hilfsorganisationen entlastet werden würden. 71 Prozent der Befragten sagten, dass ein Auto für sie "sehr wichtig bzw. wichtig" sei. Besonders wenn die Seniorinnen und Senioren am Land leben, ist für sie ein Leben ohne Auto fast nicht vorstellbar. In der Stadt, wo es ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln gibt und die Möglichkeit besteht, Geschäfte, Ärztinnen und Ärzte sowie Behörden zu Fuß zu erreichen, wird ein Auto als deutlich weniger wichtig angesehen. "Für Senioren ist ein Führerschein bzw. Auto eindeutig kein Statussymbol", sagt der Präsident des oö. Seniorenbundes, Josef Pühringer. Die Umfrage zeigt auch, dass viele ältere Personen genau beobachten, ob sie noch fahrtüchtig sind. Mit dem Alter geht die Nutzung des Autos deutlich zurück. Die Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass ältere Autofahrerinnen und Autofahrer an Unfällen mit Personenschaden deutlich geringer beteiligt sind als Lenkerinnen und Lenker in anderen Altersgruppen. Senioren, die über 70 Jahre alt sind, sind nur für 11,7 Prozent aller Unfälle verantwortlich. Hingegen sind es zu 25,7 Prozent die 20- bis 29-Jährigen und zu 17,2 Prozent die 20- bis 30-Jährigen. Grund dafür ist, dass ältere Personen sich an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und sich auch kaum betrunken hinters Lenkrad setzen. Außerdem fahren sie meist defensiv und halten einen entsprechenden Sicherheitsabstand. Dazu kommt, dass sie oft bekannte Strecken fahren, Stoßzeiten meiden, bei schlechtem Wetter und Dunkelheit eher zu Hause bleiben.

Um die Fahrtüchtigkeit zu erhalten, bietet der ÖAMTC spezielle Fahrtrainings für ältere Personen an. Dabei werden nicht nur Reaktions- und Konzentrationsvermögen geschult, sondern vor allem auch die modernen Sicherheitssysteme kennengelernt.