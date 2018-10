Ohne Fleiß kein Gleis

Heroik des Straßenbahners.Die Admiräle des öffentlichen Verkehrs sind Helden. Keine Widerrede. Wer anders denkt, möge einmal selbst die Bim durch den Verkehr steuern.

Als der Chef sagt: "So, jetzt bist du dran!", da wird dem Lehrling erst einmal schwindlig. Denn, ehrlich gesagt, hat der nicht damit gerechnet, dass er nach so kurzer Einschulung schon ran darf. Netz- und Tarifkunde, Beförderungsbedingungen, alle 28 Linien herunterbeten können, am besten auch gleich die Stationen dazu. Na ja, vielleicht nicht alle 1053, aber die meisten halt.