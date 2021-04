Ohne Heer gäbe es in vielen Teststraßen Chaos

Lange Warteschlangen, mangelnde technische Ausrüstung: Für die Gemeinden ist der Assistenzeinsatz wichtig - nicht nur weil er gratis ist.

Seit Ausbruch der Coronapandemie ist das Österreichische Bundesheer Mädchen für alles: Es springt bei großen Clusterbildungen in Postverteilzentren oder Pensionistenheimen für erkrankte Bedienstete ein, es unterstützt die Polizei bei den Ausreisekontrollen, das Heer kontrolliert auch an den Außengrenzen negative Coronabescheinigungen, macht Contact Tracing und hilft in den Teststationen aus.

Möglich ist das alles im Rahmen des "Assistenzeinsatzes". Dieser besagt, dass Bürgermeister, die Länder und die Bundesregierung in einer Notlage, die nur das Bundesheer bewältigen kann, Soldaten anfordern dürfen. ...