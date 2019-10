OLG beließ Strafe nach Leichenfund in Tirol bei 20 Jahren

Im Fall einer bei Flurreinigungsarbeiten in Fritzens in Tirol im April des Vorjahres entdeckten Leiche hat das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) am Dienstag die vom Erstgericht verhängten 20 Jahre Freiheitsstrafe gegen einen 74-Jährigen bestätigt. Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, im Frühjahr 2016 seinen 75-jährigen Bekannten durch sechs heftige Schläge gegen den Kopf getötet zu haben.

SN/APA (Zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Die Leiche wurde im April 2018 in Fritzens in Tirol entdeckt