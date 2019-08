OLG erhöht Strafe nach Mord an Ehefrau in Innsbruck

Nach der Ermordung seiner Ehefrau in Innsbruck in der Nacht auf den Stefanitag hat das Oberlandesgericht Innsbruck die Haftstrafe für den angeklagten 38-jährigen Syrer am Donnerstag auf lebenslänglich erhöht. In erster Instanz war der Mann wegen Mordes zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft hatten jedoch Berufung angemeldet.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Die Haft wurde auf lebenslang heraufgesetzt