Omikron - Verdachtsfall nun auch in Oberösterreich

Mit der neuen Virusvariante dürfte nun auch eine Person in Oberösterreich infiziert sein. Das wurde am Montagnachmittag bekannt. In Salzburg wurde bis dato noch kein Fall entdeckt. Zuvor war ein Fall in Vorarlberg bekannt geworden. Die betroffene Person sei von einer Reise aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt. Ein durchgeführter Antigentest habe ein positives Ergebnis gebracht, das Ergebnis des PCR-Tests stehe noch aus, hieß es. Ist auch dieser positiv, muss die AGES in Wien eine Sequenzierung der Probe vornehmen.

SN/apa (Symbolbild)