Omikron-Welle: Personal in den Spitälern fehlt

Die Krankenstände erreichen durch Omikron in den Spitälern Höchststände. Aber nicht nur in den Gesundheitseinrichtungen gibt es Probleme.

Die Coronawelle rollt. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die, weil sie infiziert sind, nicht zum Dienst erscheinen können, bringt immer mehr Unternehmen in Probleme. Erst vor Kurzem haben die Wiener und die Grazer Verkehrsbetriebe auf manchen Strecken den Ferienfahrplan aktiviert. Weil das Personal fehlt, muss das Angebot reduziert werden.

Besonders hart trifft es nach wie vor die Spitäler. Sie sind mit einer hohen Anzahl an Coronainfizierten durch die Omikron-Welle konfrontiert, am Donnerstag lagen 3235 Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, 233 davon auf der Intensivstation. Gleichzeitig haben sie durch die Omikron-Welle eine hohe Zahl an Krankenständen zu verkraften.

Ein Beispiel dafür ist die Kages, der Verbund der steirischen Spitäler. 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können derzeit nicht zur Arbeit kommen. Insgesamt arbeiten 18.000 Personen bei der Kages. Ähnlich ist die Situation bei den Tiroler Kliniken. Dort bleiben derzeit etwa 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Arbeitsplatz fern. Aus Personalmangel sind 150 Betten in den Tiroler Kliniken gesperrt.

Die Folgen der hohen Zahl an Krankenständen sind in allen österreichischen Spitälern ähnlich. Geplante Operationen werden verschoben. Betten, für die es kein Personal gibt, müssen gesperrt werden, können also nicht verwendet werden. Verstärkt wird diese Personalsituation, weil Coronapatientinnen und -patienten oft mehr Betreuung benötigen als andere, die nicht infiziert sind. Außerdem stellen Coronainfizierte die Spitäler vor einen enormen Organisationsaufwand. Coronakranke müssen von anderen Patientinnen und Patienten isoliert werden, damit sie sie nicht anstecken. Dies hat auch oft zur Folge, dass Abteilungen für Nichtcoronapatientinnen und -patienten nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass sich Ärzteschaft und Pflegekräfte bei der Behandlung von Coronapatientinnen und -patienten besonders schützen müssen, verstärkt das Problem zusätzlich.

Von den Engpässen beim Personal sind praktisch alle Spitäler in Österreich betroffen. Beim Wiener Gesundheitsverbund teilte man vor Kurzem erst mit, dass etwas mehr als zehn Prozent der Beschäftigten im Krankenstand sind. Tendenz steigend.

Aber nicht nur der Ausfall der Ärzteschaft und der Pflegekräfte ist eine Herausforderung. Auch wenn Personal in der Verwaltung fehlt, macht dies große Schwierigkeiten. "Wenn wir niemanden haben, der die Patientinnen und Patienten aufnimmt und ins System eingibt, dann nützt es auch nichts, wenn das medizinische Personal zur Verfügung steht", heißt es aus der Kages. Wobei man in der Steiermark noch mit einem anderen Problem kämpft. Die Krankenstände in der Spitalsküche sind so zahlreich, dass man nicht weiß, wie lange die Küche noch reibungslos arbeitet.