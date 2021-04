Online bestellte Sushi-Boxen wenig appetitlich

Bei einem Test von "Sushi per Klick" durch die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben sich nur vier von zehn der asiatischen Happen als einwandfrei herausgestellt. Aber auch bei den Bestplatzierten stellten sie diverse Qualitätsunterschiede fest, wie sie am Mittwoch in einer Presseaussendung berichteten.

SN/APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA Nicht alle getesteten Sushi überzeugten