In Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) ist am Montag eine Leiche aus dem Wassergraben eines Schlosses geborgen worden. Der Mann dürfte in alkoholisiertem Zustand beim Pinkeln ins Wasser gefallen und ertrunken sein, so die Polizei. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen, Fremdverschulden wurde aber ausgeschlossen.

Quelle: APA