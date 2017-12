Oö. Burschen blockierten Landesstraße mit Baum

Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Braunau haben aus Langeweile Montagabend eine Landesstraße in Burgkirchen in ihrem Heimatbezirk mit einem Baum blockiert. Eine 27-Jährige Autofahrerin überfuhr ihn. Sie blieb unverletzt, aber ihr Pkw wurde stark beschädigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

Die Burschen glaubten, besonders schlau zu sein: Sie fuhren mit ihrem Wagen in eine Waldeinfahrt, stellten ihn dort ab und montierten die Kennzeichen ab, damit sie nicht gleich ausgeforscht werden können. Mit einer mitgebrachten Motorsäge fällten sie einen Baum neben der Landesstraße 1053. Er fiel quer über die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Dunkelheit und starker Nebel. Eine 27-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr den Baum. Sie kam erst nach 100 Metern zu Stillstand. Ihr Wagen war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weitere nachkommende Lenker konnten gerade noch stehenbleiben. Das Duo flüchtete, ohne sich um die verunfallte 27-Jährige zu kümmern. Die Polizei forschte bald den 19-Jährigen als Zulassungsbesitzer des zurückgelassenen Wagens aus. Der gab sich zunächst ahnungslos und meldete sein Fahrzeug als gestohlen. Umfangreiche Ermittlungen auch bei Freunden der beiden waren notwendig, bis sie die Tat gestanden. Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und der Bezirkshauptmannschaft Braunau folgen. (APA)